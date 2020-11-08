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دعت مديرية الدفاع المدني بالطائف، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني مع التقلبات الجوية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
هذا وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.مديرية الدفاع المدني الطائف
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:24 AM
ضمَّ الكامل وميسان وحمل أمطاراً رعدية ورياحاً سطحية ورؤية تتدنىبعد تنبيه يستمر لـ 9 مساءً.. "المدني" تحذّر من "تقلبات الطائف الجوية"
دعت مديرية الدفاع المدني بالطائف، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني مع التقلبات الجوية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
هذا وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.
، بعد تنبيه يستمر لـ 9 مساءً.. "المدني" تحذّر من "تقلبات الطائف الجوية" ،
المصدر : الخليج 365
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