شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مثيرة حول احتراق سيارة الفتاتين في الخبر وموقف بطولي للشاب المغامر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد تفاصيل الفيديو المروع لإحتراق سيارة فتاتين في محافظة الخبر وأسباب الحادث .

وأكدت أن الحادث وقع بالقرب من مجمع تجاري شهير بسبب تهور قائد سيارة أخرى حيث قام بقطع الإشارة في الإتجاه المعاكس بينما حاولت الفتاة تفاديه فاصطدمت بإشارة المرور والرصيف .

وأضافت أنه لحسن الحظ خرجت الفتاتين سريعاً حيث أصاب الإصطدام خزان البنزين ما أدى لإشتعال الحريق ، وفقاً لـ"سبق .

وأكد " الشاب " عبد الله العتيبي " الذي ساعد الفتاتين اللتين ظلتا تصرخان أنه أسرع بفتح الباب للتأكد من عدم وجود شخص آخر داخل السيارة التي كانت تحترق كما قام بسحب حقيبتها حيث أنها كانت تصرخ لوجود أوراقها وجوازات السفر بها إذ أن الفتاتين خليجيتين من نفس الجنسية ، فيما كانت تحمل السيارة لوحات سعودية " إيجار " من إحدى الشركات.

وأكدت المصادر أنه جاري التحقيق في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في الفنادق المجاورة للتوصل لقائد لمركبة المتسبب في الحادث .

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