شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" تعتزم الترخيص لأنشطة متنقلة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية الترخيص لعدد من الأنشطة وفقاً للائحة الجديدة التي تم طرحها للعموم لإبداء الرأي فيها .

ومن المقرر الترخيص لممارسة الأنشطة الغير غذائية للمواطنين " أفراد فقط " برخصة واحدة للنشاط " مركبة ، أو مقطور ، أو دراجة آلية واحدة ، أو عربة " .

كما يلزم الترخيص لأنشطة الحلاقة المتنقلة سواء الرجال أو الأطفال ، وصيانة الأجهزة الإلكترونية ، والصيانة الخفيفة للسيارات ، والصيانة المنزلية " كهرباء ، وسباكة ، وتكييف وتبريد " ، وتأجير الدراجات الهوائية ، وتبديل الزيوت للسيارات ، وفقاً لمسودة اللائحة الجديدة .