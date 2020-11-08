شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح مدى إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم بعد قرار إلغاء الكفالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، بعد القرار الجديد المتعلق بإلغاء الكفالة وتحسين بيئة العمل التعاقدية

وقد تلقت الجوازات استفسار من أحد المتابعين يتضمن: "بعد القرار الجديد المتعلق بإلغاء الكفالة وتحسين بيئة العمل التعاقدية: هل يمكن لمن قدم إلى المملكة بتأشيرة زيارة ومتواجد فيها حاليا أن يقوم بتحويل تأشيرته إلى إقامة عمل في حال وجد عملا ووقع عقدا مع صاحب العمل".

‏‎وأكدت الجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.