شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح مدى إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم بعد قرار إلغاء الكفالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، بعد القرار الجديد المتعلق بإلغاء الكفالة وتحسين بيئة العمل التعاقدية
وقد تلقت الجوازات استفسار من أحد المتابعين يتضمن: "بعد القرار الجديد المتعلق بإلغاء الكفالة وتحسين بيئة العمل التعاقدية: هل يمكن لمن قدم إلى المملكة بتأشيرة زيارة ومتواجد فيها حاليا أن يقوم بتحويل تأشيرته إلى إقامة عمل في حال وجد عملا ووقع عقدا مع صاحب العمل".
وأكدت الجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.
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