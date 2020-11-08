شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف مشروع المدارس المستقلة نهائياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التعليم إلغاء مشروع المدارس المستقلة والذي يهدف إلى تشغيل القطاع الخاص لـ 2000 مدرسة حكومية بالتدريج .

جاء لك بعد عدة دراسات على المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل أكثر من عامين ، حيث تبين عدم جدواه وفقاً لـ"المدينة " .

وكان المشروع يهدف إلى الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم ، وتأسيس شركات للإستثمار فيه .