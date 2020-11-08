شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح طريقة إلغاء بلاغ تغيب عامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، طريقة إلغاء بلاغ تغيب عامل.
وقال حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة: " يسمح بإلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يوم من تاريخ تقديم البلاغ من خلال الخدمات الالكترونية و بعد تجاوز 20 يوم وبإمكانك الغاء بلاغ التغيب من مكتب العمل إدارة بلاغات الترغيب".
جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه الحساب من أحد المتابعين حول طريقة رفع بلاغ التغيب.
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