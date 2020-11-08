شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح طريقة إلغاء بلاغ تغيب عامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، طريقة إلغاء بلاغ تغيب عامل.

وقال حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة: " يسمح بإلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يوم من تاريخ تقديم البلاغ من خلال الخدمات الالكترونية و بعد تجاوز 20 يوم وبإمكانك الغاء بلاغ التغيب من مكتب العمل إدارة بلاغات الترغيب".

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه الحساب من أحد المتابعين حول طريقة رفع بلاغ التغيب.