شكرا لمتابعة خبر عن الحج تحسم موقفها من نقل تصريح العمرة من شخص لآخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حسمت وزارة الحج والعمرة موقفها من نقل تصريح العمرة من شخص لآخر.
واكدت الوزارة عدم إمكانية نقل التصريح من شخص لآخر، مضيفة أن هذا الأمر غير مسموح به.
يذكر أن الوزارة أطلقت تطبيق اعتمرنا من أجل تمكين الراغبين في أداء العمرة من تنظيم الأوقات التي يؤدي بها المناسك.
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