شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح خطورة تأخير دفع زكاة المال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، خطورة تأخير دفع زكاة المال.

وقال الشيخ المصلح أن تأخير الزكاة يفتح علي الإنسان باب البخل والشح والغافلة، مؤكدا أن الزكاة ثابتة في ذمة الإنسان فعليه إخراجها لإبراء ذمته ولكي يحل البركة في ماله، فلابد أن يمتثل لأمر الله تعالى في إخراج الزكاة.

وأضاف الشيخ المصلح أنها سميت زكاة لأنها تطيب المال وتزكيه وتطهره، مشيرا إلى أنها من الشعائر والأركان العظيمة في الدين التي قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من آيات الكتاب الحكيم، ومنزلتها لا تخفى على المؤمن.