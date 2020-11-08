شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يوضح مدى أحقية استرداد الأموال من مشاهير «سناب» بعد معرفة الحقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المحامي محمد الوهيبي، اليوم الأحد، مدى أحقية أن يسترد المعلن ما دفعه لمشاهير سناب شات بعد معرفة الأعداد الحقيقية لمتابعي حساباتهم.

وقال محمد الوهيبي، لـ "برنامج 120" على قناة "الإخبارية"، أن كثير من المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحملون أسماءًا وهمية وجنسيات وهمية وينتمون إلى قبائل وهمية.

وأكد المحامي، أن خداع المشاهير للشركات والمعلنين بأعداد وهمية من المتابعين يعرضهم للمساءلة القانونية إذا كان هناك عقدًا مع المشهور ومذكور به عدد المتابعين؛ حيث يستردون المبلغ ويطلبون تعويضًا وقد ترتقي إلى واقعة جنائية إما نصب واحتيال أو تزويرًا.