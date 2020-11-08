شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المجمعات التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أنه تم تضمين اشتراط توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال العمل المتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، على أن يكون توفير وتشغيل هذه المراكز بشكل مباشر أو من خلال مستثمر.

وأضاف أن مهلة التضمين هي 6 أشهر، وستكون مساحة مركز ضيافة الأطفال لا تقل عن 50 متر مربع في المجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن 40 ألف متر مربع.