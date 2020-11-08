شكرا لمتابعة خبر عن استئصال ورم يزن 5 كيلو جرام من رحم ثلاثينية حرمها من الحمل في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إستئصال ورم ليفي بحجم (٥ كيلوجرام) من رحم سيدة ثلاثينية كانت تعاني من آلام مزمنة وانتفاخ بارز في البطن مما تسبب في عدم القدرة على حدوث الحمل والإنجاب لمدة ٦ سنوات.

وبعد عمل الكشف والفحوصات الطبية اللازمة تبين أن لديها ورم ليفي متضخم ، وكان خيار العملية الجراحية هو الخيار الأنسب في مثل هذه الحالات ، إذ تم عرض الحالة على قسم التخدير للتأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات وقام الفريق الطبي المختص بعد ذلك بفك الإلتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله والتأكد من سلامة الجهاز البولي بدون أي مضاعفات والمحافظة بنجاح على إبقاء الرحم سليماً ولله الحمد حيث أنه غالباً ما يتم إستئصال الرحم في مثل هذه الحالات ، وبفضلٍ من الله تم إنهاء معاناتها .

وقد استغرقت العملية الجراحية ما يقارب الساعتين ، ثم أمضت المريضة مدة يومين هي فترة شفائها بالمستشفى وتم خروجها ولله الحمد من المستشفى وهي بحاله جيدة .

وأوضح قائد الفريق الطبي، إستشاري النساء والولادة الدكتور ماهر خليفه، أن الاكتشاف المبكر في مثل هذه الحالات يجنب الكثير من المضاعفات مضيفا أن نتيجة تحليل الورم المستأصل من وحدة الأنسجة في المختبر بينت بأن الورم حميد غير أنه يعتبر من الأحجام الكبيرة والنادرة .

من جهته أعرب مدير مستشفى حراء الدكتور وليد عبدالحليم محمد حسين، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية على جهوده المبذولة من منطلق ما أولته حكومتنا الرشيدة من إمكانيات وآليات طبية وكادر صحي لخدمة المرضى لتقديم أفضل الخدمات الطبية.