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جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ11 لجميع المراحل على قنوات عين

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نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

كما نشرت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأيضًا جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الحادي عشر، عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

بالإضافة إلى جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الحادي عشر، عبر عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

ونشرت التعليم كذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الحادي عشر، عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأخيرًا جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الحادي عشر، عبر عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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Source almowaten


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