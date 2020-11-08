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حدد محامٍ، شرطاً من أجل استرداد الشركات المُعلنة الأموال التي دفعتها لمشاهير “سناب شات” بعد اكتشاف الأعداد الحقيقية لمتابعي حساباتهم.
وقال المحامي محمد الوهيبي في لقاء على قناة “الإخبارية”، إن رفع دعاوى قضائية في هذا الشأن والمطالبة باسترداد المبالغ يستلزم وجود عقود موثقة بين الطرفين.
ولفت إلى أن الشركات يمكنها استرداد المبالغ في حال امتلاكها عقوداً مع هؤلاء المشاهير، وكذلك المطالبة بالحصول على تعويضات إلى جانب مقاضاتهم بواقعة جنائية تتعلق بنصب واحتيال أو تزوير.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحق للمُعلن استرداد الأموال المدفوعة لمشاهير سناب بعد تعرضهم للخداع؟.. محامٍ يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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