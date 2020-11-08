هل يحق للمُعلن استرداد الأموال المدفوعة لمشاهير سناب بعد تعرضهم للخداع؟.. محامٍ يوضح (فيديو)

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حدد محامٍ، شرطاً من أجل استرداد الشركات المُعلنة الأموال التي دفعتها لمشاهير “سناب شات” بعد اكتشاف الأعداد الحقيقية لمتابعي حساباتهم.

وقال المحامي محمد الوهيبي في لقاء على قناة “الإخبارية”، إن رفع دعاوى قضائية في هذا الشأن والمطالبة باسترداد المبالغ يستلزم وجود عقود موثقة بين الطرفين.

ولفت إلى أن الشركات يمكنها استرداد المبالغ في حال امتلاكها عقوداً مع هؤلاء المشاهير، وكذلك المطالبة بالحصول على تعويضات إلى جانب مقاضاتهم بواقعة جنائية تتعلق بنصب واحتيال أو تزوير.

Source akhbaar24.argaam

