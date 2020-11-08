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اصطدمت مركبة بعمود إنارة بمكة المكرمة، ما أدى إلى انشطارها نصفين، فيما نجا قائدها لكنه أصيب بإصابة متوسطة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، وفقاً لـ”سبق”، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عصر أمس (السبت) من مواطن يفيد بوقوع الحـادث. وأضاف بأن الحـادثة وقعت في حي النكاسة، مشيراً إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقة إسعافية، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى المستشفى. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. حادث مروِّع يشطر سيارة نصفين على “طريق النكاسة” ويصيب قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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