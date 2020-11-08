“الغذاء والدواء” توضّح أهمية التأكد من مكونات العطور

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس (السبت)، عبر مقطع صوتي عن مدى أهمية التأكد من مكونات العطور قبل شرائها واستخدامها.
وشدّدت الهيئة على ضرورة التأكّد من وجود قائمة بالمواد التي يحتويها المنتج “العطر”، نظرا لأن بعضها قد يحتوي على المواد المحسسة التي قد تؤثر على بعض الأشخاص.
وأشارت إلى أن وجود مثل تلك المواد المحسسة ضمن قائمة محتويات ومكونات المنتج العطري لا يُعتبر مخالفة على الجهة التي قامت بإنتاجه.
Source akhbaar24.argaam
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