زبائنه لا يصدقون أنه مقيم.. أفغاني يتحدث اللهجة الشمالية بطلاقة (فيديو)

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زبائنه لا يصدقون أنه مقيم.. أفغاني يتحدث اللهجة الشمالية بطلاقة تمكن الشاب الأفغاني، طارق إسرار، من إجادة اللغة العربية واللهجة الشمالية بطلاقة واضحة، وذلك من خلال التعامل المستمر مع زبائن المحل التجاري الذي يعمل فيه.

وأكد، خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن العديد من زبائنه لا يصدقون أنه من أصول أفغانية، مشيرًا إلى اعتزازه الكبير بتمكنه من إجادة لغة القرآن بهذا الشكل.

وأوضح أنه منذ الصغر كان يحلم بأن يكون عربيًا، مؤكدًا أنه فخور بنجاحه في إجادة اللهجة الشمالية السعودية من خلال التعامل المستمر مع الزبائن في محله التجاري بحائل.

وأشار إلى تأثره الشديد بالعادات والتقاليد المتأصلة لدى سكان المنطقة، وهو الأمر الذي ساعده على الانخراط بصورة أكبر مع الشعب السعودي.

Source akhbaar24.argaam

