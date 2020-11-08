وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للشفاء من كورونا في المدن والمحافظات

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 55,966 حالة من إجمالي 336966 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما زالت 7,738 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي (33,014 في مكة المكرمة 32,686 في جدة 21,014 في المدينة المنورة 18,963 في الهفوف 18,861 في الدمام 10,686 في الطائف 8,139 في القطيف 7,751 في المبرز 7,625 في خميس مشيط 7,183 في الخبر 5,524 في حائل 5,392 في الجبيل 5,060 في بريدة 4,977 في أبها 4,210 في ينبع 4,191 في الظهران 4,097 في نجران 4,075 في حفر الباطن 3,665 في تبوك 3,000 في جازان 2,189 في بيش 2,179 في وادي الدواسر 2,068 في عنيزة).

فيما تعافى ( 1,879 في الخرج 1,643 في صفوى 1,535 في محايل 1,494 في بيشة 1,485 في الدرعية 1,382 في بقيق 1,309 في أحد رفيدة 1,299 في أبو عريش 1,251 في شرورة 1,174 في راس تنورة 1,156 في عرعر 1,124 في صبيا 1,108 في بلجرشي 1,089 في النعيرية 1,043 في الرس 1,027 في بللسمر 1,007 في سبت العلاية 970 في خليص 942 في صامطة 924 في القنفذة 904 في الحرجة 867 في المجمعة 855 في النماص 846 في المذنب).

كما تعافى (840 في رجال المع 819 في الجفر 788 في الخفجي 684 في حوطة بني تميم 683 في سراة عبيدة 677 في عيون الجواء 628 في العيون 626 في سكاكا 612 في المخواة 606 في الليث 604 في المزاحمية 587 في ظهران الجنوب 580 في العيدابي 563 في البكيرية 552 في البشائر 543 في رياض الخبراء 543 في تثليث 523 في عفيف 517 في البدائع 498 في العقيق 496 في المجاردة 481 في الزلفي 480 في الباحة 473 في الأسياح 451 في الدوادمي 442 في بارق 436 في قلوة 413 في تبالة 409 في مهد الذهب 408 في ضرما 403 في المظيلف 391 في حريملاء 373 في رفائع الجمش 371 في تربة 370 في أحد المسارحة 366 في مليجة 353 في رفحا 348 في قرية العليا 347 في وادي بن هشبل 346 في المضة 346 في ساجر 342 في رنية 334 في بقعاء 330 في السليل 328 في القوز 319 في الدلم 289 في خيبر 281 في الكامل 279 في المندق 272 في أملج).

فيما تعافى (269 في ضبا 265 في رابغ 263 في السحن 262 في يدمة 258 في الحجرة 253 في العلا 249 في القويعية 249 في ثريبان 246 في الخرمة 241 في القرى 234 في النبهانية233 في الحناكية 221 في شقراء 215 في تنومة 213 في الرويضة 212 في القريات 204 في بدر الجنوب 203 في العيص 202 في فيفا 198 في ضرية 196 في حدة 194 في الدائر 192 في الشملي 189 في الطوال 189 في حوطة سدير 183 في أضم 182 في الدرب 181 في القحمة 180 في القيصومة).

بينما تعافى (165 في بطحاء 164 في قيا 162 في الحائط 162 في وادي الفرع 156 في قصيباء 154 في ثادق 152 في رماح 151 في الشنان 151 في البرك 150 في عريعرة 149 في القريع 148 في الريث 146 في طريف 142 في القوارة 142 في المويه 133 في العارضة 132 في الوجه 128 في تمير 123 في نمرة 122 في أم الدوم 120 في ليلى 107 في البجادية 107 في الأرطاوية 106 في ميسان 103 في البدع 103 في تيماء 100 في وثيلان 99 في موقق 99 في حبونا 99 في سلوى 97 في الفرشة 96 في الرين 95 في الغزالة 91 في المحاني 89 في طبرجل 87 في الحمنة 85 في الموسم 84 في ضمد 83 في الشعبة).

وأخيرًا تعافى (83 في خباش 82 في حزم الجلاميد 79 في العويقيلة 77 في الهدا 67 في بني حسن 66 في عقلة الصقور 64 في مركز حدود الحديثة 60 في فرسان 59 في دومة الجندل 57 في جديدة عرعر 56 في الحريق 53 في ظلم 44 في حقل 42 في مرات 39 في ثار 38 في الذيبية 34 في الخاصرة 30 في الحرث 23 في سميراء 21 في ثول 21 في نفي 18 في شواق 17 في السليمي 14 في الصفيري 14 في سيهات 13 في ترج 10 في الغاط 8 في ميقوع 8 في الحدبان 7 في الرقعي 6 في ابو عروة 5 في صوير 4 في السعيرة 3 في بدر 2 في أبو عجرم 2 في سامودة 1 في أبوراكة 1 في حداد بني مالك 1 في السليمانية 1 في حرض).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت عن تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 350229 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 336966 حالة، كما تمّ تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5525 حالة.