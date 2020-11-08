التفاصيل الكاملة لخريطة توزيع الحالات النشطة لكورونا في المملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 810حالة من أصل 7,738 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 336966 حالة من أصل 350229 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج (810 في الرياض 601 في الهفوف 549 في الدمام 506 في المدينة المنورة 338 في جازان 315 في المبرز 291 في مكة المكرمة 206 في ينبع 185 في حائل 179في عرعر 135 في الطائف 125 في الظهران 120في عنيزة 118في أبو عريش 109في القطيف 108في الجبيل 102 في جدة 98في نجران 82 في بريدة 70في الخبر 63 في بيش 62 في خميس مشيط 58في صبيا 54 في القنفذة 54 في قرية العليا 53 في المخواة 53 في راس تنورة 52 في بقيق 51 في النعيرية 49في أحد المسارحة 49في رفحا 47 في الجفر).

كما يتلقى العلاح (46 في رياض الخبراء 45 في تبوك 45 في صامطة 45 في وادي الدواسر 43 في العيدابي 43 في المذنب 41 في خليص 40 في الدلم 39 في الأسياح 39 في صفوى 39 في خيبر 38 في الخفجي 37 في العيص 36 في الخرمة 35 في عيون الجواء 32 في المجمعة 32 في مهد الذهب 31 في البكيرية 30 في مليجة 30 في سبت العلاية 28 في طريف 28 في المظيلف 27 في ضرما 27 في بلجرشي 27 في العقيق 25 في البدائع 25 في بللسمر 24 في عفيف 24 في العلا 24 في الريث 24 في البشائر).

ويتلقى العلاج (22 في العيون 22 في حوطة بني تميم 22 في الليث 22 في تربة 22 في وادي الفرع 21 في الدرعية 21 في الخرج 20 في بيشة 20 في المزاحمية 20 في فيفا 19 في الطوال 19 في رفائع الجمش 19 في حريملاء 18 في الزلفي 18 في السليل 17 في القريات 17 في القوز 17 في الحجرة 16 في رجال المع 15 في الدرب 15 في ثريبان 14 في الشعبة 14 في بارق 14 في أبها 14 في الدوادمي 13 في الرويضة 13 في المندق 13 في الكامل 13 في الحناكية 13 في شرورة 13 في شقراء 12 في سراة عبيدة 12 في نمرة 12 في يدمة 12 في ظهران الجنوب 12 في القويعية 11 في سكاكا 11 في الحائط 11 في قلوة 11 في تثليث 11 في أضم).

وأيضًا يتلقى العلاج (10 في القيصومة 10 في أملج 9 في بطحاء 9 في النبهانية 9 في القحمة 9 في تبالة 9 في القريع 8 في بدر الجنوب 8 في القوارة 7 في موقق 7 في خباش 7 في الدائر 7 في الحرجة 7 في الرس 7 في قصيباء 7 في العويقيلة 6 في الموسم 6 في عقلة الصقور 6 في محايل 6 في رنية 6 في الأرطاوية 6 في المويه 6 في حفر الباطن 6 في تمير 6 في ضمد 6 في القرى 6 في بني حسن 6 في ميسان 6 في ساجر 5 في البرك 5 في أحد رفيدة 5 في قيا 5 في السليمي 5 في الحريق 4 في عريعرة 4 في الغزاله 4 في ضرية 4 في البجادية 4 في نفي 4 في ثادق 4 في النماص 4 في ليلى 4 في مركز حدود الحديثة 4 في الحمنة 4 في ترج).

في حين يتلقى العلاج (3 في الخاصرة 3 في الباحة 3 في حبونا 3 في رابغ 3 في الشملي 3 في بقعاء 3 في رماح 3 في أم الدوم 3 في السحن 2 في الرين 2 في تنومة 2 في سميراء 2 في العارضة 2 في السعيرة 2 في ظلم 2 في الوجه 2 في تيماء 2 في ضبا 2 في دومة الجندل 2 في مرات 2 في سلوى 2 في وثيلان 1 في فرسان 1 في الذيبية 1 في الشنان 1 في سامودة 1 في حوطة سدير 1 في المضة 1 في شواق 1 في المحاني 1 في البدع 1 في صوير 1 في المجاردة 1 في بدر 1 في حقل 1 في طبرجل 1 في الحرث 1 في الفرشة).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت عن تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 350229 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 336966 حالة، كما تمّ تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5525 حالة.