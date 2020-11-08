طقس الأحد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

أعلى درجات الحرارة بمكة وأقلها في القريات وطريف
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم الأحد؛ لافتة إلى استمرار الفرصة لهطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة كذلك مكة المكرمة (تشمل السواحل منها) وعلى مرتفعات جازان، عسير، الباحة,
كما توقعت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني «تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على سواحل منطقة تبوك».
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف المتر جنوبا وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبا.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف المتر جنوبا، أما البحر فسيكون متوسط الموج الى مائج جنوبا.
ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 36 درجة مئوية في مكة، فيما تسجل القريات وطريف أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 12 درجة في كل منهما.
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