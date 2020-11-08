السعودية اليوم / الهند تسجل 45674 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 45674 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8507754 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 126121 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7868968 حالة .

// انتهى //

10:47ت م

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نيودلهي 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 45674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 559 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8507754 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 126121 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7868968 حالة .// انتهى //10:47ت م0023

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