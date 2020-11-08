السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 6124 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6124 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 494.168 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.907 حالات وفاة .

// انتهى //

10:15ت م

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بروكسل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 199 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 494.168 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.907 حالات وفاة .// انتهى //10:15ت م0018

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