السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 22 ربيع الأول 1442هـ الموافق 8 نوفمبر 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:51ت م

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الرياض 22 ربيع الأول 1442هـ الموافق 8 نوفمبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:51ت م0014

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