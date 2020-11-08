شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1320 لغما حوثيًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت غرفة عمليات مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أن فرق المشروع نزعت الأسبوع الماضي 1320 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في اليمن.

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