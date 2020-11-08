شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الـ9 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعه الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.