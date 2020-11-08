- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة، بإلزام ملاك المراكز التجارية التي تبلغ مساحتها (40.000) متر مربع فأكثر، بتوفير مساحة مخصصة لمركز ضيافة أطفال بحد أدنى (50) مترًا مربعًا.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عبر حسابه في تويتر: من خلال العمل المتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، تم تضمين اشتراط توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.
وأشارت الوزارة إلى إمهال المراكز القائمة مدة (6) أشهر لتصحيح وضعها وقيامها بتشغيل مركز ضيافة الأطفال بشكل مباشر أو من خلال مستثمر.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من الاشتراطات الجديدة، هو تمكين المرأة من دخول سوق العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة؛ بهدف إزالة العوائق أمام الأم العاملة.وزارة الشؤون البلدية والقروية تمكين المرأة
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:36 AM
الشؤون البلدية: التي مساحتها 40 ألف متر مربع فأكثر لتوفير أفضل بيئة عمل للمرأة
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة، بإلزام ملاك المراكز التجارية التي تبلغ مساحتها (40.000) متر مربع فأكثر، بتوفير مساحة مخصصة لمركز ضيافة أطفال بحد أدنى (50) مترًا مربعًا.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عبر حسابه في تويتر: من خلال العمل المتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، تم تضمين اشتراط توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.
وأشارت الوزارة إلى إمهال المراكز القائمة مدة (6) أشهر لتصحيح وضعها وقيامها بتشغيل مركز ضيافة الأطفال بشكل مباشر أو من خلال مستثمر.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من الاشتراطات الجديدة، هو تمكين المرأة من دخول سوق العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة؛ بهدف إزالة العوائق أمام الأم العاملة.
، لتمكين المرأة.. ألزَمَ ملاك المراكز التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة أطفال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لتمكين المرأة.. ألزَمَ ملاك المراكز التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.