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هطلت، مساء أمس، أمطار متفرقة غرب منطقة القصيم، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة؛ حيث سالت منها الأودية الصغيرة والشعاب، ونثرت الفرح في القلوب، وغسلت الأرض والشجر؛ إذ تعد هذه الأمطار الأولى لهذا العام التي تهطل على وسط الجزيرة وتتوافق مع نوء "الوسم".
و"الوسم" تبدأ أول أيامه يوم 16 أكتوبر وتنتهي يوم 6 ديسمبر؛ إذ تستمر لمدة 52 يومًا، ويحل بعده نوء المربعانية.. ونوء "الوسم" ليس نجمًا؛ إنما صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي ينزل فيها المطر؛ حيث إن ذلك المطر النازل فيها يَسِمُ الأرض بالاخضرار؛ فينتج عنه أن ينبت: الفقع، والشيح، والروض، والنفل، وكل الأعشاب البرية؛ لذلك قالوا عنه وسمًا، ويتكون الوسم من أربعة منازل هي منازل: العواء، السماك، الغفر والزبانا.
ويستبشر المتابعون والمهتمون بالربيع والتنزه بهطول الأمطار في نوء "الوسم"؛ لأن أمطاره تَسِمُ الأرض بالعشب والخضرة، وتنبت بإذن الله الكمأة والروض والنفل.
أمطار الوسم منطقة القصيم
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:32 AM
تَسِمُ الأرض بالعشب وفيها تنبت الكمأة ويستبشر بها المتابعون بالتنزه والمهتمونهي الأولى هذا العام.. هكذا سيلت "أمطار الوسم" أودية وشعاب غرب القصيم
هطلت، مساء أمس، أمطار متفرقة غرب منطقة القصيم، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة؛ حيث سالت منها الأودية الصغيرة والشعاب، ونثرت الفرح في القلوب، وغسلت الأرض والشجر؛ إذ تعد هذه الأمطار الأولى لهذا العام التي تهطل على وسط الجزيرة وتتوافق مع نوء "الوسم".
و"الوسم" تبدأ أول أيامه يوم 16 أكتوبر وتنتهي يوم 6 ديسمبر؛ إذ تستمر لمدة 52 يومًا، ويحل بعده نوء المربعانية.. ونوء "الوسم" ليس نجمًا؛ إنما صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي ينزل فيها المطر؛ حيث إن ذلك المطر النازل فيها يَسِمُ الأرض بالاخضرار؛ فينتج عنه أن ينبت: الفقع، والشيح، والروض، والنفل، وكل الأعشاب البرية؛ لذلك قالوا عنه وسمًا، ويتكون الوسم من أربعة منازل هي منازل: العواء، السماك، الغفر والزبانا.
ويستبشر المتابعون والمهتمون بالربيع والتنزه بهطول الأمطار في نوء "الوسم"؛ لأن أمطاره تَسِمُ الأرض بالعشب والخضرة، وتنبت بإذن الله الكمأة والروض والنفل.
، هي الأولى هذا العام.. هكذا سيلت "أمطار الوسم" أودية وشعاب غرب القصيم ،
المصدر : الخليج 365
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