محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": تُصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة 08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:27 AM "الأرصاد": تُصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية Advertisements المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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