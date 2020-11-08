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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة خلال الـ 36 ساعة المقبلة على عددٍ من المناطق.
وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.
وأضاف: من اليوم الأحد 3/22هـ، إلى صباح الإثنين، أمطار على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية، والعراق والإمارات وعُمان وقطر، ورياح على أجزاءٍ من وسط وغرب وشمال الشرقية.الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:09 AM
حتى غد.. قال: متوقع رياح على أجزاءٍ من وسط وغرب وشمال الشرقية
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة خلال الـ 36 ساعة المقبلة على عددٍ من المناطق.
وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.
وأضاف: من اليوم الأحد 3/22هـ، إلى صباح الإثنين، أمطار على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية، والعراق والإمارات وعُمان وقطر، ورياح على أجزاءٍ من وسط وغرب وشمال الشرقية.
، بداية أسبوع مبشّرة.. الحصيني يرسم خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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