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المسند يتوقع زخات من المطر وسحب ركامية ورياحاً هابطة بعدة مناطق
في اليوم الثالث للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم هطول أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من شمالي منطقة مكة المكرمة.
وقال عبدالله المسند، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: إن اليوم الأحد هو الثالث للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم؛ مضيفا أن الحالة الجوية تشمل بالإضافة إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، وجنوب شرق الجوف، وتيماء، بالإضافة إلى جبال السروات.
وأشار “المسند” إلى أنه ربما تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية، لافتًا إلى أنه بوجه عام متوقع أن تكون الرياح جنوبية مترنحة ونشطة في معظم المناطق.
ونشر عبدالله المسند، قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس هذا والله أعلم.
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