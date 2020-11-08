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2020-11-08 فتح باب التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الثاني متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الثاني 1442 هـ وذلك وفق التفاصيل التالية : البرامج والمواعيد: برامج البكالوريوس: يبدأ التسجيل في 22 /03 /1442 هـ الموافق 08 /11 /2020. ينتهي التسجيل في 1442/04/02 هـ الموافق 2020/11/17. Advertisements 2 – دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، ومعاهد التدريب بالسجون: يبدأ التسجيل في 07 /04 /1442 هـ الموافق 22 /11 /2020. ينتهي التسجيل في 1442/04/16 هـ الموافق 2020/12/01. 3 – دبلوم الكليات التقنية (بنين)، ودبلوم الكليات التقنية (بنات المسائي): يبدأ التسجيل في 07 /04 /1442 هـ الموافق 22 /11 /2020. ينتهي التسجيل في 1442/04/16 هـ الموافق 2020/12/01. وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه يمكن التسجيل خلال مواعيد التسجيل أعلاه من خلال الرابط التالي: https://ugate.tvtc.gov.sa



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