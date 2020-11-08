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المتحدة للتأمين تخسر 17 مليون ريال خلال 9 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة والضريبة بلغ 17 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 9 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويعود سبب تسجيل الشركة صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في صافي نتائج الاكتتاب.
يأتي ذلك، بحسب بيان للشركة، بسبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة, وكذلك الارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
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