هل يمكن نقل تصريح العمرة من شخص لآخر؟

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن للشخص نقل تصريح العمرة الخاص به إلى شخص آخر.

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ورد حساب مركز خدمات المُستفيدين بوزارة الحج والعمرة، على استفسار بشأن مدى إمكانية نقل تصريح العمرة من شخص لآخر، حيث بيّن أن الأمر غير مسموح به.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أكدت في وقت سابق أن تطبيق “اعتمرنا”، سيُمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة، ومن حجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

كما أشارت إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيرتبط بتطبيق “توكلنا” بشكل مباشر، وستتضمن عملية الربط عدداً من الإجراءات، منها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس “كورونا“.

وأضافت أن التطبيق يتضمن أيضاً إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، ويُتيح كذلك اختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم .

