- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إغلاق سوق المواشي الأسبوعي في جازان حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغلاق سوق المواشي الأسبوعي في جازان حتى إشعار آخر
فرض حظر تنقل الحيوانات ومنع دخولها وخروجها
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أغلقت الجهات المختصة في جازان سوق المواشي الأسبوعي بمحافظة أحد المسارحة وسوق الاثنين في محافظة صامطة والطوال حتى إشعار آخر حيث تم الإعلان عن هذا الإغلاق في الصفحة الرئيسية “تويتر” لمحافظة أحد المسارحة.
وسوف يتم فرض حظر تنقل الحيوانات ومنع دخولها وخروجها من محافظة المسارحة وصامطة والطوال ومنع أسواق المواشي بهذه المحافظات لحين استقرار الوضع الوبائي.
من جهة أخرى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خطابا يبين فيه تشديد الرقابة على نقل الحيوانات بين المحافظات الثلاث وعدم السماح لها بالمغادرة بدون شهادات صحية.
“متابعات الخليج 365 “سوف توافيكم بمزيد من التفاصيل في حال ورودها من الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق سوق المواشي الأسبوعي في جازان حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.