إغلاق سوق المواشي الأسبوعي في جازان حتى إشعار آخر

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أغلقت الجهات المختصة في جازان سوق المواشي الأسبوعي بمحافظة أحد المسارحة وسوق الاثنين في محافظة صامطة والطوال حتى إشعار آخر حيث تم الإعلان عن هذا الإغلاق في الصفحة الرئيسية “تويتر” لمحافظة أحد المسارحة.

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وسوف يتم فرض حظر تنقل الحيوانات ومنع دخولها وخروجها من محافظة المسارحة وصامطة والطوال ومنع أسواق المواشي بهذه المحافظات لحين استقرار الوضع الوبائي.

من جهة أخرى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خطابا يبين فيه تشديد الرقابة على نقل الحيوانات بين المحافظات الثلاث وعدم السماح لها بالمغادرة بدون شهادات صحية.

“متابعات الخليج 365 “سوف توافيكم بمزيد من التفاصيل في حال ورودها من الجهات المختصة.

