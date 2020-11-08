اصطدام مركبة بعمود إنارة وانشطارها إلى نصفين بمكة

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

اصطدمت مركبة من نوع “كامري”، بعمود إنارة بمكة المكرمة، ما أدى إلى انشطارها نصفين، فيما نجا قائدها لكنه أصيب بإصابة متوسطة.

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وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عصر أمس (السبت) من مواطن يفيد بوقوع الحـادث.

وأضاف بأن الحـادثة وقعت في حي النكاسة، مشيراً إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقة إسعافية، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى المستشفى.



