أسمنت المدينة توزع 140 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة بتوزيع 140 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020م ومن رصيد الأرباح المبقاة.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 2020/11/11م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.