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شكرا لقرائتكم أسمنت المدينة توزع 140 مليون ريال أرباحاً على المساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسمنت المدينة توزع 140 مليون ريال أرباحاً على المساهمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة بتوزيع 140 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020م ومن رصيد الأرباح المبقاة.
وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 2020/11/11م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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