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الحصيني يتوقع أمطاراً غزيرة وبرداً على 8 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة”.
وتوقع الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، ستشهدها مناطق كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والشمالية، والقصيم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة ، تبوك).
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