- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يخطّط الرئيس المنتخب جو بايدن؛ للتوقيع بشكلٍ عاجل على سلسلة أوامر تنفيذية بعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير 2021، من أبرزها إلغاء الحظر المفروض على الهجرة من عديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وذكرت "واشنطن بوست" أن بايدن؛ سيقوم بتغييرات عدة كان ترامب قد أقرّها في نظام الهجرة، كما سيعيد البرنامج الذي يسمح "للحالمين"، وهو برنامج يسمح للأطفال الموجودين في أمريكا بشكل غير قانوني، بالبقاء في البلاد وعدم ترحيلهم.. إلى جانب التوقيع على أمرين تنفيذيين لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية.
وأشارت تقارير أمريكية إلى أن بايدن؛ سيعلن في أول أسبوع من تسلّمه البيت الأبيض، اسم وزير الصحة العامة، وذلك في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.
وأكّد بايدن؛ أنه سيسمي بدءاً من يوم غد الإثنين فريق استشاريين للمساعدة على إطلاق خطة عمل للقضاء على فيروس كورونا.أمريكا جو بايدن
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 08:38 AM
ويعيد أمريكا إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية
يخطّط الرئيس المنتخب جو بايدن؛ للتوقيع بشكلٍ عاجل على سلسلة أوامر تنفيذية بعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير 2021، من أبرزها إلغاء الحظر المفروض على الهجرة من عديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وذكرت "واشنطن بوست" أن بايدن؛ سيقوم بتغييرات عدة كان ترامب قد أقرّها في نظام الهجرة، كما سيعيد البرنامج الذي يسمح "للحالمين"، وهو برنامج يسمح للأطفال الموجودين في أمريكا بشكل غير قانوني، بالبقاء في البلاد وعدم ترحيلهم.. إلى جانب التوقيع على أمرين تنفيذيين لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية.
وأشارت تقارير أمريكية إلى أن بايدن؛ سيعلن في أول أسبوع من تسلّمه البيت الأبيض، اسم وزير الصحة العامة، وذلك في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.
وأكّد بايدن؛ أنه سيسمي بدءاً من يوم غد الإثنين فريق استشاريين للمساعدة على إطلاق خطة عمل للقضاء على فيروس كورونا.
، بايدن يخطّط لإلغاء أمر ترامب الذي يحظر الهجرة من دول ذات أغلبية مسلمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يخطّط لإلغاء أمر ترامب الذي يحظر الهجرة من دول ذات أغلبية مسلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.