شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند» يتوقع هطول زخات متفرقة على أجزاء محدودة من عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم الأحد هو اليوم الثالث للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم؛ حيث متوقع أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء (محدودة) من شمالي منطقة مكة المكرمة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك بالإضافة إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، وجنوب شرق الجوف، وتيماء، بالإضافة إلى جبال السروات.

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‏وأشار "المسند" إلى أنه ربما تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية، لافتًا إلى أنه بوجه عام متوقع أن تكون الرياح جنوبية مترنحة ونشطة في معظم المناطق.