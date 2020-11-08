شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة".

وقال الحصيني، إن أمطارا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، ستشهدها مناطق كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة،وعسير، وجازان، وحائل، والشمالية، والقصيم.