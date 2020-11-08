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كثير منا يصاب بالتهاب الحلق فيبحث عن علاج التهاب الحلق بالاعشاب كوسيلة طبيعية آمنة يلجأ إليها الأشخاص فهناك العديد من الأعشاب التي تساعد في تخفيف الألم مثل العسل والنعناع وخل التفاح.

تنوع الأعشاب الطبيعية

هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي لها قدرة هائلة في العلاج بالأعشاب وسيذكر لنا موقع المواطن هذه الأعشاب وتأثيرها في تخفيف ألم التهاب الحلق.

إذا كنت قد أصيب بالتهاب الحلق يمكنك علاج إلتهاب الحلق بالاعشاب ومن ضمنها خل التفاح فهو قاتل قوي وفعال للفيروسات والبكتريا التي تصيب الحلق.

خل التفاح به مادة قوية تسمى حمض الأستيك.

قوم بتحضير مزيج من فنجان من الماء الفاتر النقي مع عشرة جرام من خل التفاح وخمسة جرام من العسل الأبيض الذي يعتبر من أقوي مضادات قتل البكتيريا.

قلبي الخليط وقم بشربه ثلاث مرات يوميًا قبل تناول الطعام.

بذور المارشملو

تعتبر الجذور الخاصة بنبات المارشملو من ضمن العلاجات الطبيعية التي تساعد في تطهير الحلق من البكتيريا والفيروسات التي تتسبب في التهاب الحلق.

هذه الجذور تحتوي على مادة هلامية لزجة تساعد الشخص عند تناولها على جعل الحلق رطب فتعمل مساعد الشخص على البلع دون أن يتضرر أو أن يشعر بالألم.

طريقة تحضير المشروب

نحضر القليل من جذور نبتة المارشملو من عشرين إلى ثلاثون جرام قومي بإحضار قطعة من الشاش الأبيض النظيف ضعي بداخلها البذور ثم قومي بربطها وتركها عالقة في دورق من الماء يسع لتر من الماء ثم قومي بصب لتر من الماء عليها ثم قومي بتركها ما يعادل عشر ساعات.

تناولي هذا المشروب قبل الوجبة حتى يخفف من حدة الالتهاب بعد ذلك إذا رغبت في وضع معلقة من العسل الأبيض ليعطي طعم للمشروب كما أن العسل معروف في قتل البكتريا والفيروسات.

عشبة المريمية والا كييناسيا

تحتوي عشبة الميرمية على مواد تساعد في قتل البكتيريا وعلاج التهاب الحلق بالأعشاب ومن خصائص الميرمية أنها تقوم بعلاج كثير من الالتهابات إلى جانب التهاب الحلق.

ويمكن استخدام عشبة الاخناسيا أيضًا في التخفيف من حدة أعراض التهاب الحلق.

يمكنك تحضير مزيج من المريمية مع نفس الكمية من عشبة الأخناسيا ما يعادل عشرة جرام لكل منهما إلى فنجان من الماء المغلي.

وتقوم بتغطية حتى يهدأ ثم تقوم بتصفيته.

ثم قم بوضعه في بخاخ واستخدمه عن طريق رشه داخل الفم حسب احتياجك له.

الملح مع الماء

إذا كنت قد أصيبت بالتهاب الحلق عليك بعمل خليط من الماء مع الملح وذلك بإضافة خمسة جرام من الملح على فنجان من الماء المفلتر الخير ساخن وتقليب الخليط جيداً.

قم بالمضمضة في جميع أنحاء الفم مع توصيل الخليط إلى الحلق ولكن لا تقم ببلعة لأنه يحتوي على الكثير من الفيروسات والميكروبات التي كانت بداخل الفم.

قم بتكرار الخطوة من خمس إلى ست مرات في اليوم حتى يقوم الخليط بقتل البكتريا وتشعر بتحسن.

الغرض من عمل هذا الخليط هو قتل الفيروسات والميكروبات التي تصيب الحلق فإن المضمضة بالملح والماء تعتبر مطهر قوي وقاتل ويخفف من حدة الالتهاب الموجود في الحلق.

العسل قاتل للبكتريا الموجودة في الحلق

يمكن استخدام العسل كمضاد لالتهاب الحلق حيث أنه يحتوي على العديد من المضادات التي تقاوم البكتيريا وتساعد في التهاب الحلق.

العسل مع الماء الدافئ مطهر قوي.

العسل بإضافة قطرات الليمون مطهر قوي لقتل البكتريا.

العسل مع خل التفاح مزيج قوي لقتل البكتريا.

العسل مع الزنجبيل يعتبر مطهر قوي لعلاج التهاب الحلق.

لا يجب إعطاء كل هذه الخلطات لطفل أقل من عام لأن يتسبب في ضرر له.

لا يمكن لمرضى السكر اخذ هذه الخلطات بالعسل لأنه يحتوي على نسبة سكريات عالية.

عرق السوس

يعتبر عرق السوس من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في تخفيف التهاب الحلق.

إذا قمت بشرب كوب من عرق السوس عن طريق صنعه وذلك عن طريق إحضار البذور الخاصة بالعرق سوق وخلطها مع ملعقة صغيرة من البيكربوناتو وتركها لتخمر ساعة ثم وضعها في قماشة بيضاء وربطها.

ثم وضعها لتخمر في دورق كبير مضاف غليه لتر من الماء الفاتر وتركه ليتم نقعه حوالي خمس ساعات.

بعد ذلك تناول منه كوب قبل كل وجبة.

أو من الممكن أن تقوم بشرائه من المحلات المخصصة بعصير القصب إذا لم تكن تعرف أن تقوم بعمله.

أثبت الدراسات والأبحاث العلمية أن العرقسوس يحتوي على مادة شبيهة للأسبرين وهذه المادة تساعد في تخفيف حدة ألم الحلق.

كما أن هذه المادة تساعد في التخلص من البلغم وإذابته.

وهو مطهر قوي للحلق يتمكن من القضاء على جميع الفيروسات والبكتيريا الموجودة في الحلق.

هناك الكثير من الأبحاث التي ذكرت أن المضمضة بمشروب العرقسوس يساعد في منع حدوث الالتهابات حتى قبل الدخول لإجراء العمليات الجراحية.

جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند في علاج التهاب الحلق لأن أثبتت الدراسات أنه علاج قوي وفعال في علاج التهاب الحلق.

إذا قمت بإضافة خمسة جرام من زيت جوز الهند إلى فنجان الشاي يساعد في علاج التهاب الحلق والتخفيف من أعراضه تدريجيًا.

لا يجب الإكثار من زيت جوز الهند لأنه يعمل على اضطراب الجهاز الهضمي ويؤدي إلى عدم التحكم في البراز.

النعناع مفيد في علاج الحلق من الالتهابات.

يعتبر النعناع من المسكنات الطبيعية التي تساعد في التخفيف من حدة أعراض التهاب الحلق.

حيث أنه يعتبر مطهر قوي وفعال كما أنه يمكنك غليه وتناول منه فنجانًا من ثلاث إلى أربع مرات حتى تتحسن الحالة.

Source almowaten

