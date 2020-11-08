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يصاب الشخص بالغازات والانتفاخات نتيجة لوجود عادات غير صحية في نظام الشخص اليومي وتناوله لأطعمة تتسبب له في ذلك فيسعى إلى التخلص من غازات البطن بالطرق الطبيعية لأنها الوسيلة الأمن.

غازات البطن

يعتبر وجود غازات في البطن أمر طبيعي لعادات سيئة يتابعها الشخص فإذا أراد بتفادي هذه الغازات لابد من ان هناك طرق سيذكرها لنا موقع المواطن لتخفف وتقضي على هذه الانتفاخات ولابد من معرفة سبب هذا الانتفاخ.

ما السبب وراء حدوث انتفاخ وغازات في البطن

تعدد الأسباب وراء شعور الشخص بأن معدته منتفخة وانه لا يشعر بالراحة قد تكون هذه الأسباب نتيجة عادات خاطئة ومن الممكن أن تكون بسبب عوامل وهرمونات في الجسم ويرجع السبب وراء حدوث الانتفاخ هو:

قد يرجع سبب الانتفاخ إلى أسباب مرضية كأن يكون حاد وقت مجيئ الدورة الشهرية فهنا يحدث اضطراب في المعدة بسبب الهرمونات التي يفرزها الجسم وأيضًا عندما يكون الشخص مصاب بمرض القولون العصبي أو هناك مرض ما في الجهاز الهضمي.

كما أن يعتبر من أسباب الانتفاخ هو عدم مضغ الشخص للطعام جيداً فيتسبب ذلك في حدوث الانتفاخ له كما أن الحمل يعتبر من أسباب شعور السيدة بالانتفاخ وعدم الراحة لأن الجنين يضغط على المعدة والجهاز الهضمي يؤثر بالسلب على عمل الجهاز الهضمي بانتظام.

ويعتبر إصابة الشخص بإمساك من أسباب الانتفاخ في الجهاز الهضمي لا يعمل بشكل جيد ولا يستطيع التخلص من المواد الضارة بالجسم.

هناك الكثير من الأطعمة التي تتسبب في حدوث انتفاخات المعدة وتؤثر على الجهاز الهضمي مثل البصل والتفاح والقرنبيط والكرنب كذلك قشر الطماطم وعدم تصفيته أثناء الطهي كما أن المياه الغازية يعتقد الأشخاص أنها تزيل الانتفاخات إلا أنها بالعكس تزيد من الانتفاخات بسبب احتوائها على نسبة سكر عالية.

ويعتبر بلع الشخص للعلكة من أسباب الانتفاخ لأن الجهاز الهضمي لا يستطيع في هضمها مما يتسبب في حدوث الانتفاخ في المعدة.

وسائل تساعد في التخلص من غازات البطن

هناك العديد من الطرق تساعد في التخلص من الغازات في حالة إصابة الشخص بها ومن هذه الطرق:

لابد من تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة ألياف عالية لأن الألياف الموجودة في بها تعمل على هضم الطعام والتخلص من غازات البطن وعدم شعور الشخص بالإمساك وبذلك تقلل من حدوث الانتفاخات.

كما أن حرص الشخص على شرب المكونات الطبيعية من الأعشاب تقلل من شعور الشخص بالانتفاخ والتخلص من غازات البطن المزعجة للشخص فهناك الكثير من الأعشاب الطبيعية مثل الريحان والكمون فكل هذه يساعد في تنظيم حركة المعدة والجهاز الهضمي.

في حالة إذا أصيبت السيدة الحامل بانتفاخ أو عسر هضم رغم أنه شيء طبيعي بسبب ضغط الجنين على الجهاز الهضمي إلا انه يمكن ان تخفف من حدة الانتفاخ عن طريق شرب الأعشاب الطبيعية مثل الينسون والكراوية والنعناع والشمر فكلها تساعد في إزالة الانتفاخ ولكن يجب شربها بكميات معتدلة.

كما أن ينصح الأشخاص الذي دائمًا معرضون للانتفاخ بسبب التهاب القولون ان يقوموا بمزاولة القليل من الرياضة ولتكن رياضة المشي ومحاولة الإقلاع عن التدخين وعدم بلع العلكة.

وتجنب الأطعمة التي تسبب في عدم قدرة الجهاز الهضمي على هضمها مثل البصل والثوم والتفاح والقرنبيط.

ويعتبر الماء وشرب كميات كبيرة منها تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي تجنب حدوث الانتفاخ إذا رغبت في تناول الأطعمة التي يمكن أن تتسبب في حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي عليك بالإكثار من شرب الماء حتى تتجنب الانتفاخ.

يجب البعد عن تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة دهون وزيوت عالية مثل لأنها تكون من أسباب شعور الشخص بانتفاخ.

هناك الكثير من الأطعمة التي يكون بها نسبة ألياف وماء عالية تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومن هذه الأطعمة البطيخ والطماطم بدون قشر أيضًا بهما نسبة بوتاسيوم عالية.

يجب على الأشخاص الذين لديهم انتفاخات ويريد التخلص من غازات البطن ان يحرص على شرب الماء الدافئ على الريق لأنه يساعد في تنظيف المعدة.

ينصح دائمًا بعدم النوم على الظهر لأنه من أسباب عدم قدرة الجهاز الهضمي في التخلص من الانتفاخات.

كما ينصح الأطباء الأشخاص المعرضين للانتفاخات واضطراب الجهاز الهضمي بالبعد عن التوتر العصبي لأنه يعمل على خلل في عملية هضم الطعام وأن الجسم يفرز الهرمونات التي تقلل من حركة الجهاز الهضمي.

أطعمة تتسبب في حدوث الانتفاخ

إذا رغبت في التخلص من غازات البطن عليك بإتباع الآتي:

البعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لأن الجهاز الهضمي لا يستطيع هضمها.

البعد عن البقوليات الجافة والفواكه لأنها تتسبب في حدوث الانتفاخ لأن بها كربوهيدرات لا يستطيع الجهاز الهضمي هضمها.

هناك أشخاص عند تناولهم لمنتجات الألبان تساعد في زيادة حدوث الانتفاخ والغازات لديهم لأنهم بيكون الجهاز الهضمي لا يتقبل مادة اللاكتوز الموجودة باللبن ولذلك علية الابتعاد منه ضروري.

كما أن هناك منتجات ألبان لا تحتوي على اللاكتوز وإذا لم تجد يمكنك الحصول على الفيتامينات الموجودة في اللبن من مصادر أخرى مثل العصير والخبز.

في حالة إصابة الشخص بالانتفاخ والغازات لابد من أن يبتعد الشخص عن تناول الكحول لأنه من أسباب الانتفاخ.

كما أن التقليل من نسبة البروتين يساعد في التقليل من الانتفاخ وغازات البطن فكثرة البروتين تساعد في حدوث الانتفاخ وعدم قدرة الجهاز الهضمي على هضمه.

Source almowaten

