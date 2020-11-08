حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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حالة الطقس نهاراً

يكون الطقس دافئا بوجه عام في العديد من المناطق ولطيفا في شمال غرب المملكة والمرتفعات الجبلية.

ويتجدد تأثر المملكة بالأحوال الجوية غير المستقرة خاصة مع ساعات ما بعد الظُهر والمساء، حيثُ تتكاثر سحب رعدية مُمطرة بأنحاء متفرقة، من مناطق الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة تبوك وحائل والقصيم، وغرب حفر الباطن وأجزاء من منطقة مكة المكرمة والطائف والباحة وعسير، تكون الهُطولات غزيرة محليّاً ومترافقة مع تساقُط البَرَد.

كما ويتوقع تكاثر سحب رعدية ممطرة فوق مياه الخليج العربي خلال ساعات الظهيرة والمساء، تترافق مع نشاط الرياح السطحية واضطراب البحر في العُمق.

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وتكون الرياح في وسط وشرق واجزاء من جنوب المملكة جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وفي غرب وسواحل شمال ووسط البحر الاحمر غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي شمال المملكة شرقية معتدلة الى نشطة السرعة.

حالة الطقس مساء

يكون الطقس معتدلا الى لطيف بوجه عام، وباردا نسبيا في شمال غرب المملكة والمرتفعات الجبلية.

تبقى الفرصة مهيأة لتشكل سحب رعدية مُمطرة بأجزاء من الحدود الشمالية وحفر الباطن والقصيم ومكة المكرمة.

وتكون الرياح في وسط وشرق واجزاء من جنوب المملكة جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي غرب وسواحل شمال ووسط البحر الاحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي شمال المملكة شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة.

