هل سيتم احتساب غرامات مستقبلية على الضرائب في حال طلب التقسيط؟.. «الزكاة والدخل» ترد

استفسار لمواطنة..
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن أنها ستتيح طاب خدمة التقسيط، للمكلفين غير القادرين على السداد.
وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء الزكاة والدخل، على تويتر، ردًا على استفسار: «ستتيح الهيئة للمكلفين غير القادرين على السداد طلب خطة تقسيط، وسيتم بدء احتساب الغرامة من ١ يناير 2021 على الجزء الغير مسدد».
جاء ذلك ردًا على تساؤل لإحدى المواطنات، قالت فيه: «عندي استفسار لو تكرمتم.. هل سيتم احتساب غرامات مستقبلية على الضرائب في حال طلب التقسيط؟».
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