اشتريت سيارة وعليَّ مخالفات هل يمكنني نقل الملكية باسمي؟.. «المرور» يوضح

أكد المرور السعودي أنه لا يمكن نقل ملكية السيارة إلى المشتري إلا عند سداده المخالفات.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر تويتر، ردًّا على استفسار: «من شروط إتمام نقل ملكية المركبة، خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية».

جاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين ذكر خلاله: «شخص أخذ سيارة وعليه مخالفات، هل يستطيع نقل ملكية السيارة باسمه؟ أم يجب تسديد المخالفات ثم نقل الملكية؟».