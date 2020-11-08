اشتريت سيارة وعليَّ مخالفات هل يمكنني نقل الملكية باسمي؟.. «المرور» يوضح

تساؤل مواطن
أكد المرور السعودي أنه لا يمكن نقل ملكية السيارة إلى المشتري إلا عند سداده المخالفات.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر تويتر، ردًّا على استفسار: «من شروط إتمام نقل ملكية المركبة، خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية».
جاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين ذكر خلاله: «شخص أخذ سيارة وعليه مخالفات، هل يستطيع نقل ملكية السيارة باسمه؟ أم يجب تسديد المخالفات ثم نقل الملكية؟».
كانت هذه تفاصيل خبر اشتريت سيارة وعليَّ مخالفات هل يمكنني نقل الملكية باسمي؟.. «المرور» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.