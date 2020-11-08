«الحقيل»: إلزام المجمعات التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال

بهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة
أعلن وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد الحقيل إلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال.
قال الحقيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من خلال العمل المتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، تم تضمين اشتراط توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية».
ووفقًا لإنفوجراف نشره الحقيل، منحت الشؤون البلدية والقروية المراكز التجارة مهلة 6 أشهر لتضمين مركز أطفال مباشر أو من خلال مستثمر؛ حيث من ضمن الاشتراطات ألا تقل المساحة عن 50 مترًا في المجمعات التي تزيد مساحتها على 40 ألف متر مربع.
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