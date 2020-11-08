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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه

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خلال برقيتين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لبلاده.

وقال الملك المفدى: «بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».

وبعث الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لبلاده.

وقال سمو ولي العهد: «بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق».

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