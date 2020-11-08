السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 961938



مكسيكو سيتي 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

06:19ت م

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مكسيكو سيتي 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و485 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 961938 وحالات الوفاة إلى 94808 .وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //06:19ت م0003

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