السعودية اليوم / نيجيريا تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 223 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 63الفا و 731 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألفًا و 155 حالة وفاة.

// انتهى //

03:06ت م

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ابوجا 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة النيجيرية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 63الفا و 731 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألفًا و 155 حالة وفاة.// انتهى //03:06ت م0114

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