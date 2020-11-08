حساب مواطن يُعلن عن موعد صرف الدفعة 36 لشهر نوفمبر لعام 1442

ساعات قليلة ويتم صرف الدفعة 36 من برنامج حساب مواطن، حيثُ يبحث المئات والألوف من ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتوسط داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب مواطن حتى يستطيعوا على مواجهة صعوبات المعيشة ومواكبة التقدم الإقتصادي داخل المملكة.

موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن

ولقد تم الإعلان عن موعد إيداع الحسابات البنكية للمستفيدي برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر لعام 1442 وصرف الدفعة السادسة والثلاثون، حيثُ من المعروف أن مع قدوم كل يوم عاشر في الشهر الميلادي يتم صرف دفعة من دفعات برنامج حساب المواطن على أن لا يصادف تلك اليوم عطلة رسمية، ومن المقرر أن يوم العاشر من شهر نوفمبر الحالي يكون يوم الثلاثاء القادم وهو لا يمثل أي عطلة رسمية داخل المملكة وهذا يعني أن موعد صرف الدفعة يكون يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى.

الفئات المستحقة بصرف حساب المواطن

ينقسم المستفيدون من برنامج حساب المواطن إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى تستفيد بنسبة 100٪ بمبلغ وقدره 1200 ريال سعودي وهي تعد الفئة المحدودة الدخل، أما الفئة الثانية تستفيد بنسبة حوالي 75٪ بمبلغ وقدره 1000 ريال سعودي وهذه تعد الفئة متوسطة الدخل، وأخيراً الفئة الثالثة وهي المستفيدة بنسبة 50٪ بمبلغ وقدره 600 ريال سعودي وهذه الفئة تمثل الطبقة الفوق متوسطة والذي لا يتعدى راتبها عن 20.159 ريال سعودي.

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ومن المعلوم أن هناك عدد من الأفراد الذين لهم الأحقية في التسجيل في برنامج حساب للمواطن وهم الشاب السعودي الغير متزوج والعائلة السعودية وحاملي بطاقات التنقل داخل المملكة وزوجة الرجل السعودي وعائلة الزوجة السعودية ال.