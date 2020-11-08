شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "الحصيني" بشأن تأثر الرياض بعاصفة القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن العاصفة الغبارية التي شهدتها القصيم أمس السبت، لا تؤثر على الرياض.

وأوضح الحصيني، أن العاصفة ستؤثر على معظم القصيم، وشمال شرق المنطقة.

ولفت إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى هطول أمطار على أجزاء من القصيم، مستبعدا أن يكون للعاصفة تأثير على الرياض بسبب اتجاه الرياح.